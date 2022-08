Lazaro tra i convocati di Juric, resta da capire una scelta

Alle ore 18.30 andrà in scena la sfida tra Cremonese e Torino, che interessa indirettamente anche l’Inter per due motivi. Il primo è la sfida di martedì contro i padroni di casa. La seconda è la presenza di Valentino Lazaro nei granata.

NESSUNA SORPRESA – Come previsto, Valentino Lazaro farà parte dei convocati da Ivan Juric per la sfida di questa sera (ore 18.30) tra il suo Torino e la Cremonese. L’esterno di proprietà dell’Inter ha collezionato due ingressi in campo nelle gare giocate dai granata contro Monza e Lazio, da capire se questa sera ci saranno possibilità di vederlo già dal primo minuto.