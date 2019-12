Lazaro: “Conte allenatore top, sue analisi dettagliate. Razzismo? Triste”

Valentino Lazaro attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Krone.at ha parlato del tema razzismo, prima di soffermarsi sul suo tecnico all’Inter, Antonio Conte.

TEMA RAZZISMO – Valentino Lazaro torna a parlare del tema razzismo, e poi chiude la sua intervista parla di Antonio Conte all’Inter e del suo lavoro meticoloso: «È triste che nel 2019 si debba ancora parlare di razzismo. Dobbiamo fare qualcosa per questo. Non ha niente a che vedere con il nostro mondo. Noi siamo più forti. L’italiano? Va sempre meglio. Sono portato per le lingue. Conte? È un allenatore top, di classe mondiale. Lavora meticolosamente, dà molto valore alla tattica. Le sue analisi video sono estremamente esaustive e dettagliate. Riesce a portare una squadra ad un nuovo livello».