Lazaro con l’energia giusta: «Torino, farò di tutto per avere successo!»

Lazaro ha nuovamente lasciato l’Inter approdando al Torino (vedi articolo). L’esterno austriaco su Instagram dimostra di avere la carica giusta per l’inizio di questa nuova avventura in Serie A

PRONTO – Valentino Lazaro ha la carica giusta per la sua nuova avventura al Torino: “Ciao Torino, sono contento di essere qui e di giocare per voi. Farò di tutto per assicurare di avere più successo possibile nella prossima stagione. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Andiamo!”, queste le parole dell’austriaco su Instagram.