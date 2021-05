Lazaro, 74 minuti nell’ultima gara giocata prima del ritorno all’Inter

Valentino Lazaro ha giocato da titolare per 74 minuti nella sfida vinta in trasferta dal Borussia Monchengladbach contro il Werder Brema. L’ultima, prima del ritorno all’Inter.

RITORNO – Valentino Lazaro ha giocato oggi – per 74 minuti – la sua ultima partita con la maglia del Borussia Monchengladbach. La Bundesliga termina infatti oggi e, come confermato dal DS dei tedeschi Max Eberl, l’austriaco non verrà riscattato, tornando così all’Inter (vedi articolo). Nella gara di oggi vinta in trasferta contro il Werder Brema, l’esterno di proprietà nerazzurra non è riuscito a lasciare il segno con assist o gol, nonostante le reti segnate dalla sua squadra siano state ben quattro.