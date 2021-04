Lavezzi: «Inter? A Napoli fatto storia. Mai voluto giocare per altri in Italia»

Ezequiel Lavezzi, ex grande attaccante del Napoli, ha parlato in esclusiva a “Sky Sport” in un’intervista con Gianluca Di Marzio. Il Pocho – a lungo e in diverse finestre di mercato accostato all’Inter – ha ribadito come non avrebbe mai giocato con un altro club italiano che non fosse il Napoli.

FEDELTÀ – Ezequiel Lavezzi è stato un giocatore che a Napoli ha fatto grandi cose. Una volta passato al PSG, il Pocho è stato spesso accostato all’Inter. L’argentino, però, ha ribadito come non sarebbe mai tornato in Italia per giocare in un altro club che non fosse quello partenopeo: «A Napoli ho fatto la storia. È stata la mia prima esperienza dopo l’Argentina, mi ha aiutato a maturare e mi ha fatto crescere e migliorare tanto. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Con l’Inter ho avuto grandi contatti, c’è stato qualcosa, ma io non ho mai voluto tornare in Italia se non al Napoli, anzi, ho deciso di andare in Cina».