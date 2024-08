Lautaro Martinez punto fermo dell’Inter: rinnovo nel segno della continuità – Sky

Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. La volontà comune di entrambi i soggetti è sempre stata quella di trovare un accordo, poi arrivato alla cifra di 9 milioni più 2 di bonus.

UNA DIMOSTRAZIONE – Lautaro Martinez proseguirà la sua avventura con i colori dell’Inter almeno fino al 2029. Questo è quanto deciso dal calciatore argentino e dalla società nerazzurra, che hanno formalizzato l’intesa già raggiunta prima della Copa America con la firma del contratto che li legherà per i prossimi 5 anni. Il calciatore ex Racing non ha mai preso in considerazione l’idea di andarsene, come dimostrato in maniera evidente dall’aver imposto al suo agente di accettare l’ultima offerta dei nerazzurri al fine di evitare il rischio che la situazione si protraesse oltre l’estate.

Lautaro Martinez leader in campo e nello spogliatoio: l’Inter se lo gode!

PILASTRO – Come ribadito da Luca Cilli a Sky Sport, l’intenzione dell’Inter è stata quella di investire Lautaro Martinez di un’ulteriore veste di leader e faro della squadra nerazzurra. Quello che i compagni del Toro ripetono in ogni occasione, ossia la capacità dell’argentino di creare un’unione e un’armonia nello spogliatoio del club, corrisponde alla sensazione dominante presso l’ambiente dei meneghini. Continuare a puntare sul capocannoniere della scorsa Serie A, nonché capocannoniere dell’ultima Copa America vinta dalla sua Argentina, rappresenta un indice della volontà di continuare a vincere.