Lautaro Martinez vuole la Coppa Italia per salutare da vincente – TS

“Tuttosport” sottolinea come i prossimi mesi saranno un test per la personalità di Lautaro Martinez, che è promesso al Barcellona.

ESAME FINALE – La testa a Barcellona, il cuore a Milano. Perché Lautaro Martinez se è diventato il primo obiettivo del Barcellona lo deve proprio all’Inter che lo ha preso da ottima promessa e ne ha fatto un prototipo di fuoriclasse. Il prossimo mese e mezzo sarà un lungo esame di maturità per il Toro. Dovrà dimostrare, anche per senso di riconoscenza, di riuscire ad essere determinante come nella prima parte della stagione. Pur sapendo che il suo futuro sarà altr0ve.

OBIETTIVO COPPA ITALIA – Ora Lautaro ha nel mirino la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli. Gli stimoli sono altissimi. In casa Inter l’ultimo trofeo è datato 2011, riprendere il filo nella stagione del decennale del Triplete farebbe contenti un po’ tutti. E sarebbe la degna conclusione della pur breve parabola di Martinez in nerazzurro. Potrebbe riuscire dove Icardi ha fallito: lasciare Milano dopo aver vinto un trofeo. E la Coppa Italia resta l’obiettivo più raggiungibile.