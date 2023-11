Lautaro Martinez uomo chiave dell’Inter: doppia sfida con Scamacca

In vista della sfida tra Atalanta e Inter, su Sky Sport è stata messo messo in risalto l’impiego di Lautaro Martinez e la sua media goal. Quella dell’argentino è la più alta del campionato, seguita proprio dalla punta dell’Atalanta, Gianluca Scamacca.

MEDIA GOAL – In diretta su Sky Sport, Barzaghi ha analizzato un dato importante che riguarda la media realizzativa di Lautaro Martinez a confronto con quella di Gianluca Scamacca: «Una sfida importante in vista di Atalanta–Inter è sicuramente quella tra i due bomber avversari. Lautaro, capocannoniere della Serie A, sfida Scamacca. I due hanno la media realizzativa più alta del campionato: un goal ogni 73,5 minuti per l’argentino (11 totali in campionato) e un goal ogni 91,8 minuti per la punta dell’Atalanta (4 in campionato). I due cercheranno di migliorare questa media anche durante il match di sabato pomeriggio».

UOMO COPERTINA – In vista della partita con l’Atalanta, è stato sottolineato un altro dato da Barzaghi: «Lautaro Martinez anche quando non segna cerca di rendersi utile alla squadra. Lavora molto per i compagni, va in pressing e cerca di andare a prendere la palla anche nella propria metà campo. Rappresenta l’uomo chiave dell’Inter. Inzaghi non può farne a meno, è il giocatore più impiegato in campo dal mister. Oltre ad essere quello che segna di più».