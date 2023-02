Lautaro Martinez uomo Derby: quando segna l’Inter vince – SM

Lautaro Martinez è stato l’eroe del Derby per l’ennesima volta. Quando segna nella stracittadina, l’Inter vince.

TORO – Nel proprio servizio a Sport Mediaset, Marco Barzaghi ha parlato dell’eroe del Derby: «Lautaro Martinez ha già segnato 7 gol in 5 Derby, meglio di lui solo Meazza, Lorenzi e Nyers. Quello che più colpisce è la carica che lo ha contraddistinto nell’ultimo Derby. Forse grazie alla fascia di Capitano che assieme alla vittoria della Coppa del Mondo gli ha dato maturità. Quando segna Lautaro, l’Inter vince sempre il Derby. Come successo nel suo primo derby nel 2019. Un gol che lo fa entrare nella classifica dei migliori in Europa. In decima posizione con 16 gol e 7 assist dietro ai top Mondiali con Messi al comando. Primo rappresentante però della Serie A. Se ci fossero più Derby, sarebbe molto più in alto». Il Toro è sempre più un attaccante completo.