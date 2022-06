Lautaro Martinez unica eccezione dell’Inter in vacanza. E lancia segnali – CdS

Lautaro Martinez è in vacanza come tutti gli altri compagni di squadra ma al momento è quello che si sta godendo meno il tempo libero a disposizione. Anzi, l’attaccante argentino non si ferma un attimo, impegnandosi in altre attività. Come confermato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, a Milano è rimasto solo lui

RELAX NON PER TUTTI – L’Inter è in vacanza. Da Alessandro Bastoni, che si gode la famiglia, a Marcelo Brozovic, in total relax. Tralasciando i problemi che costringono al rientro anticipato l’allenatore Simone Inzaghi (vedi articolo), solo Lautaro Martinez è ancora a Milano. Dove ha da poco aperto il suo primo ristorante, il “Coraje” (vedi video dell’inaugurazione, ndr). E lancia messaggi alla società nerazzurra per ribadire la sua volontà di restarci (vedi editoriale, ndr).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

