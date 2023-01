Lautaro Martinez, un mese perfetto: dal Mondiale alla Supercoppa

Lautaro Martinez ha vissuto un mese letteralmente da sogno. Esattamente un mese fa diventava Campione del Mondo. Ieri è diventato Supercampione d’Italia con una rete spettacolare.

SOGNO – Se è un sogno, non svegliatelo. Lautaro Martinez ha vissuto un mese perfetto. Il 18 dicembre diventava infatti Campione del Mondo con la sua Argentina. Una gioia indescrivibile, una pagina di storia scritta al fianco della leggenda Lionel Messi. C’era già chi lo criticava per le prestazioni in Qatar, dove non è riuscito ad andare in gol. Il Mondiale avrebbe dovuto stancarlo, mettendo ancora più in difficoltà l’Inter. Lautaro torna e segna a Monza e con il Verona, prima di realizzare un gol fantastico che regala il 3-0 e la coppa ai nerazzurri.

MESE – Un mese fa Lautaro alzava il suo quinto titolo in carriera, ieri il sesto. Il Toro infatti aggiunge la seconda Supercoppa Italiana alla bacheca, che fa compagnia allo Scudetto, alla Coppa Italia, Copa America e Mondiale. Il tutto a soli 25 anni. In un mese l’argentino ha giocato e vinto due finali contro Olivier Giroud e Theo Hernandez. Se per lui è un mese spettacolare, per i rossoneri lo è molto meno.