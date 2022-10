Lautaro Martinez trascinatore, si riprende l’Inter nel momento più difficile – CdS

Lautaro Martinez è tornato al gol nel momento più importante per l’Inter, il Camp Nou non lo ha affatto intimidito. Ora è pronto a tornare in gol anche in Serie A.

BATTAGLIERO – Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter al Camp Nou, in una partita forse spartiacque per la stagione. L’argentino si riprende l’Inter, e come contro il Liverpool l’ultima volta, ruba l’occhio con i gol, ma non solo. L’attacco dimezzato lo ha costretto al doppio lavoro, il lungo digiuno di otto partite, Lautaro Martinez l’ha interrotto nel momento dell’esame autunnale più duro. Ma non solo gol, come sottolineato dal quotidiano romano, a Barcellona si è visto un giocatore generoso e battagliero, lo dimostra l’assist geniale a Robin Gosens, ma anche il servizio per Kristjan Asllani. Per domenica, il mirino si sposta sulla Salernitana con il quale ha già segnato una tripletta la scorsa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona