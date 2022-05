Lautaro Martinez trascinatore, male de Vrij: le pagelle di Inter-Empoli – TS

Lautaro Martinez trascinatore in Inter-Empoli: argentino decisivo con una doppietta. Male, invece de Vrij: le pagelle secondo Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Empoli si è conclusa con un pirotecnico 4-2, con la squadra nerazzurra capace di rimontare il doppio svantaggio. Migliore in campo per l’Inter Lautaro Martinez: il “Toro” come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, “dopo il letargo invernale è tornato il trascinatore di inizio stagione” voto 8. Prestazione positiva anche per Calhanoglu: regala al “Toro” l’assist del 2-2, l’undicesimo della sua stagione, voto 7. Ottima prestazione anche di Perisic: fa solchi sulla fascia, ed è una fonte inesauribile di gioco, voto 7,5. Male, invece de Vrij: errore evidente dell’olandese sul gol dello 0-2 dei toscani, errore che gli toglie tranquillità, voto 5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino