Lautaro Martinez trascina l’Inter: pronto a scalare una classifica – TS

L’Inter pareggia contro la Real Sociedad sotto al segno di un irrinunciabile Lautaro Martinez. TuttoSport analizza l’inizio stagionale del capitano nerazzurro.

SCALARE – Che Lautaro Martinez fosse uno dei leader imprescindibili dell’Inter di Simone Inzaghi lo si era già capito, anche prima della trasferta di San Sebastian. Per il capitano nerazzurro quattro presenze e cinque gol in quest’esordio in campionato, nel quale ha segnato contro tutti gli avversarsi incontrati, eccetto al Milan. Il gol di ieri contro la Real Sociedad conferma il trend positivo e fa ben sperare per il futuro. Sia perché ha riportato sulla retta via la sua squadra, evitando un tragico debutto europeo, sia perché fa capire che questo è soltanto l’inizio, anche in un palcoscenico importante come quello della Champions League. E allora Lautaro Martinez dopo aver trascinato l’Inter nella trasferta all’Anoeta e aver firmato la sua rete numero 108, vuole prendersi anche un altro merito. Il “Toro” argentino, già entrato nella classifica marcatori dell’Inter di tutti i tempi, non si accontenta e vuole scalarla. Se le tempistiche e il numero di realizzazioni continuano a crescere in maniera così rapida non ci vorrà tanto tempo a raggiungere, ad esempio, Christian Vieri a quota 123 gol o Mauro Icardi a 124 reti. Il primo fermo alla nona posizione e l’argentino ottavo.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna