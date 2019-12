Lautaro Martinez tra le rivelazioni Champions League: ecco la Top 11

Un’altra soddisfazione personale per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è stato infatti inserito dalla UEFA nella Top 11 della Champions League 2019.

LA MEGLIO GIOVENTÙ – Cinque gol e un assist in sei partite. Sono impressionanti i numeri di Lautaro Martinez in Champions League, anche se purtroppo non sono serviti alla sua Inter a superare una difficile fase a gironi contro squadre del calibro di Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Questi risultati hanno però permesso al numero dieci nerazzurro di ottenere una soddisfazione personale, ovvero quella di essere inserito dalla UEFA stessa tra le undici rivelazioni di questa edizione del più prestigioso trofeo europeo.

TOP UNDICI – Oltre all’argentino è presente in squadra anche Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund (in prestito biennale dal Real Madrid) protagonista della grande rimonta da 0-2 a 3-2 in Germania proprio contro l’Inter. In porta Alex Meret del Napoli, mentre a completare la difesa sono Renan Lodi (Atletico Madrid), Dayot Upamecano (Red Bull Lipsia) e Benjamin Pavard (Bayern Monaco). A centrocampo Dani Olmo (Dinamo Zagabria), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) e Sander Berge (Genk). A completare l’attacco, oltre a Lautaro Martinez, sono Rodrygo (Real Madrid) ed Erling Haaland, punta passata da poco dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund.