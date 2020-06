Lautaro Martinez tiene l’Inter in ansia: serve una scossa emotiva – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione di Lautaro Martinez. L’argentino deve riattaccare la spina, per l’Inter e per sé stesso.

TORO SPARITO – La brutta copia di Lautaro spaventa l’Inter. Bomber distratto e in cerca di sè. Svagato come a Napoli non ce lo si può permettere. L’argentino inquieta Conte. Dopo la serata del San Paolo ritrovare il Toro diventa uno dei paletti inderogabili per mantenere competitiva l’Inter nella volata finale. Ma il pressing del Barcellona non può non pesare. Sta a Martinez tenere la barra dritt, anche nel proprio interesse.

INVOLUZIONE – Diciannovesima partita stagionale in cui il Toro non va a segno, anche a Napoli è stato un uomo in meno. Un’involuzione difficile da tollerare. Che mette in difficoltà Conte e pure la società: un Lautaro così è difficile da vendere come si deve. I suoi sedici gol hanno fatto sì che con Lukaku si formasse la coppia perfetta. A Napoli è mancato il loro quarantesimo gol di coppia. Il Lautaro indolente che ha affrontato la semifinale di ritorno però non lascia buoni presagi. Domenica contro la Samp parte una full immersion che impegnerà tutta l’Inter al massimo delle energie. Un Martinez a mezzo servizio non è proponibile.

SERVE UNA SCOSSA – Lautaro si porta dietro un’etichetta ingombrante, sotto forma di quella clausola che ora “protegge” l’Inter. Difficile che il Barcellona stacchi un assegno simile. Così tante gare senza segnare il Toro le aveva affrontate solo nel finale della scorsa stagione. Ricaricare le batterie una volta per tutte lo metterebbe anche al riparo da ogni dietrologia sul futuro. Partito a razzo non piò essersi spento così all’improvviso. Né può essere giustificabile un Lautaro con la testa altrove. Per andare al Barcellona serve una maturazione a tutto tondo. Quella scossa emotiva può averla solo tornando al gol.