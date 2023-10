Lautaro Martinez e Thuram al top: i migliori in Europa su un dato! – CdS

Lautaro Martinez e Thuram hanno iniziato al meglio la stagione, diventando rapidamente la coppia gol dell’Inter nonché quella titolare (e non solo per mancanza di alternative credibili). Il Corriere dello Sport fa notare come in Europa nessuno sia come i due attaccanti di Inzaghi.

AL MEGLIO – Il dato è un po’ influenzato dal fatto che in giro per l’Europa non tanti giochino con due attaccanti veri, ma fa comunque impressione: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono la miglior coppia gol fra le trentadue partecipanti della Champions League. L’analisi è del Corriere dello Sport, che indica come abbiano segnato quattordici reti e nove assist (anche se va detto che alcuni sono stati fra di loro, che fa sì che in totale non abbiano portato ventitré gol all’Inter). Gli unici che tengono il passo sono Antoine Griezmann e Alvaro Morata, dell’Atlético Madrid. Il duo ha realizzato dodici gol, ma senza fornire alcun assist. Per Lautaro Martinez grande avvio con undici reti, dieci in Serie A e una in Champions League. Thuram invece ha segnato meno, due volte in campionato e una in coppa, ma risultando spesso decisivo con gli assist. Per l’Inter una grande risorsa, anche perché finora Alexis Sanchez e Marko Arnautovic hanno dato poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia