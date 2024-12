Lautaro Martinez e Thuram, destini incrociati: scambio di ruoli all’Inter? – CdS

I gol di Lautaro Martinez stentano a decollare, situazione diversa per Marcus Thuram. Il tandem d’attacco dell’Inter sembra nel giro di un anno essersi scambiato di ruolo, ma sarà proprio così? Considerazioni riguardo i due attaccanti interisti da parte del Corriere dello Sport.

RITARDO – Giunti alla quindicesima giornata di campionato, i gol di Lautaro Martinez si fanno attendere. Questo ritardo sulla tabella di marcia dell’argentino potrebbe essere legato proprio al suo compagno di squadra: Marcus Thuram. Il francese l’anno scorso ha agito più da seconda punta, girando intorno a Lautaro Martinez. Ha contribuito con assist e liberando spazi utili per la realizzazione delle 24 reti messe a segno dal “Toro”. Complice anche dei dettami tecnico-tattici imposti da Simone Inzaghi, Thuram è stato al servizio di Lautaro Martinez. Questa descrizione è confermata anche dall’heatmap stagionale dove si vede un Thuram nella stagione delle 2 stelle a tutto campo, mentre nella corrente stagione si evince una maggiore presenza in area di rigore. Tutto questo ha portato il francese ad essere più reattivo sotto porta.

Lautaro Martinez e Thuram statistiche invertite rispetto all’anno scorso

BOMBER – È possibile che adesso il bomber sia adesso Marcus Thuram? Lautaro Martinez, almeno in questa prima parte di stagione, sembra sia diventato la spalla del francese. Assolutamento no. Il mondo interista e non sa benissimo che Lautaro Martinez è una pedina imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Probabilmente a Thuram è stato chiesto di stazionare di più nell’area piccola avversaria. Mentre a Lautaro Martinez qualche ripiegamento in più per fare da sponda e ripartire. Ma è da sottolineare che il Toro, nonostante un pressing perpetuo, si è sempre fatto trovare pronto in area di rigore. Purtroppo è mancata un po’ di lucidità sotto rete, come quando ha incornato di testa e ha costretto Suzuki ad un bel salvataggio. Oppure sul cross al bacio di Bastoni ed infine anche un assist per Correa. Quest’ultimo al 75′ minuto di gioco prende il posto di Marcus Thuram. L’Idea di Inzaghi era quella di far segnare l’argentino a tutti i costi. Infatti ci va molto vicino grazie all’assist del Tucu. L’apporto sia in fase d’attacco che la generosità in fase difensiva non sono mai mancati. Questi momenti di flessione, nei grandi attaccanti ci sono sempre stati. I segnali di una ripresa ci sono tutti. In Champions, Lautaro Martinez, avrà la possibilità di riscattarsi.

