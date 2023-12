Lautaro Martinez-Thuram: la coppia più letale della Serie A! − CdS

Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la coppia gol dell’Inter, sono il nemico pubblico di ogni difesa della Serie A. E il francese ha fatto dimenticare Romelu Lukaku.

LA COPPIA CHE FA PAURA − Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la coppia più bella e letale della Serie A. Un tandem perfetto che è ormai diventato il nemico pubblico di ogni avversario in Serie A e non solo. I numeri in Italia sono impressionati: il Toro ha segnato 14 volte, il francese 6. Complessivamente sono 16 le reti del Toro tra Serie A e Champions League, sette quelle di Tikus. In totale hanno messo a referto 23 gol in due in questa prima parte di stagione, una marea. Basti pensare che Lautaro Martinez e Romelu Lukaku nell’anno dello scudetto avevano messo a referto in coppia 49 gol. Dunque, il record si può abbattere. Se sulle doti di Lautaro c’erano pochi dubbi, la vera sorpresa è Thuram. Il francese, strappato da Ausilio a Milan e PSG, è stato il vero colpo di genio del mercato. I numeri parlano chiaro: il figlio d’arte si è rivelato anche un eccellente uomo-assist (ha già mandato 6 volte un compagno a rete), oltre che uno straordinario procacciatore di rigori, ben 6 le massime punizioni guadagnate. Insomma, se come bomber deve ancora crescere, Thuram sa perfettamente come mettersi a disposizione dei compagni. In totale, quindi, ha preso parte a 17 delle 45 marcature complessive della squadra nerazzurra, vale a dire il 38%.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno