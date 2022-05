Lautaro Martinez sul podio dei marcatori: Immobile Striker Of The Year

La Lega Serie A premia Immobile come miglior marcatore di questa stagione. Nella Serie A appena conclusa (vedi articolo) Lautaro Martinez finisce comunque sul podio.

IL CAPOCANNONIERE – “È Ciro Immobile ad aggiudicarsi lo Striker Of The Year presented by crypto.com che premia il calciatore che ha realizzato il maggior numero di reti nel corso del campionato di Serie A TIM 2021/2022.

L’attaccante della Lazio si è imposto con 27 reti in 31 presenze, superando la concorrenza di Dusan Vlahovic a quota 24 e Lautaro Martinez con 21 gol. Per il numero 17 biancoceleste è il quarto successo in carriera nella classifica marcatori della Serie A TIM.

«Grazie al quarto successo in carriera nella classifica marcatori Ciro Immobile entra nell’Olimpo dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano, superando campioni del calibro di Giuseppe Meazza, Gigi Riva e Michel Platini come numero di titoli di capocannoniere vinti. Conquistando il premio Stiker Of The Year presented by crypto.com Immobile si dimostra ancora una volta un centravanti estremamente prolifico, capace di battere ogni anno nuovi record». Ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo“.

