Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! ‘Quando il gioco si fa duro’ – CdS

Lautaro Martinez ha deciso Inter-Genoa entrando di diritto nella storia del club nerazzurro. E ora l’Inter aspetta il Napoli a Como.

REAZIONE – Quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare, scrive il Corriere dello Sport. Lo sa bene Lautaro Martinez che vive novanta minuti complicati, come tutti quelli recitati contro il Genoa, almeno fino a ieri sera. Quando a quindici minuti dalla fine trova la testata vincente su corner magistrale dalla sinistra di Hakan Calhanoglu. Un gol che vale tantissimo sia per l’Inter che per lui. I nerazzurri infatti salgono momentaneamente al primo posto in attesa del Napoli in trasferta a Como. Sia per lo stesso Toro, che entra nella storia del club nerazzurro diventando il primo marcatore straniero ad andare in doppia cifra per sei stagioni consecutive.

Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: che cuore col Genoa!

CARISMA – Lautaro Martinez raggiunge con 113 gol nella storia all-time dell’Inter un mostro sacro come Roberto Boninsegna. Ieri ha giocato e ha parlato come da sempre da leader. Nel post partita, infatti, ha alzato la voce anche in merito al post di Juventus-Inter, quando si parlò di una sua presunta bestemmia. In attesa del rientro di Marcus Thuram, Inzaghi si gode il suo capitano. Anche se i gol degli altri attaccanti servono necessariamente. Occorre una sveglia all’istante sia per Taremi che per Arnautovic. Correa ieri si è fatto nuovamente male.