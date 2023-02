Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: ne fa 7 al Milan e 70 in Serie A – SM

Lautaro Martinez è l’eroe della serata di ieri. Un gol che regala i tre punti ai nerazzurri ma anche molto altro.

TORO – Per Lautaro Martinez è il settimo sigillo in un Derby. Si tratta di un gol speciale, il numero 70 in Serie A. Lui che aveva già segnato in Supercoppa. Secondo il servizio di Sport Mediaset, questa volta ha un peso diverso. Un gol che rompe l’equilibrio e lascia un messaggio al Milan. Inoltre è arrivato con la fascia di capitano al braccio. Trascinatore in mezzo al campo e anche fuori, una prova di assoluta maturità. Un gol pesantissimo in zona Champions e l’ennesima conferma che sia sempre più leader. Con Edin Dzeko o Romelu Lukaku di fianco poco cambia. Il Toro ha regalato una serata da Capitano vero.