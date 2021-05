Lautaro Martinez squalificato rischia di saltare la sfida di Supercoppa?

Lautaro Martinez, ammonito e dunque diffidato per la prossima partita, salterà in teoria la prima del prossimo campionato come evidenziato precedentemente (vedi articolo), ma in realtà potrebbe saltare prima la sfida di Supercoppa.

UN DUBBIO – Lautaro Martinez è stato ammonito nel corso di Inter-Udinese e di fatto sarà squalificato per la prossima partita, che in teoria sarebbe la prima del prossimo campionato. L’attaccante nerazzurro però rischia di saltare prima la sfida di Supercoppa contro la Juventus nel caso in cui la partita dovesse giocarsi in estate e dunque prima della prossima stagione.