Lautaro Martinez spiazzato (non dall’Inter), ora una novità in campo – SM

Lautaro Martinez ha concluso il suo precampionato con una doppietta all’Egnatia, adesso spera di proseguire sabato in Inter-Monza. Per il Toro non è stata però un’estate semplice, per un motivo che spiega Barzaghi a Sport Mediaset.

L’OBIETTIVO – Lautaro Martinez ha chiuso come “capocannoniere” il precampionato dell’Inter, grazie alla doppietta domenica all’Egnatia. Un titolo certo effimero, perché i gol che contano sono quelli che arriveranno da sabato col Monza. In un servizio per Sport Mediaset, Marco Barzaghi segnala lo stato d’animo di Lautaro Martinez: «Oggi più che mai l’Inter si affida al suo capitano per cercare di essere protagonista come e anche più dell’anno scorso. Il tradimento del suo grande amico Romelu Lukaku l’ha spiazzato, non se lo sarebbe mai aspettato, ma fa già parte del passato. Nel presente c’è invece una difficile costruzione di un’intesa tutta nuova con Marcus Thuram. Non sarà facile».