Lautaro Martinez si tiene per il Psg! Il piano di recupero – TS

Lautaro Martinez cerca di riposarsi e recuperare definitivamente dall’infortunio rimediato nell’andata della gara con il Barcellona. L’obiettivo è ovviamente la finale di Champions League.

INFORTUNIO – L’elongazione ai flessori della coscia sinistra ha creato problemi seri a Lautaro Martinez. L’argentino ha dovuto stringere i denti con il Barcellona nella gara di ritorno in Champions League ed è sceso in campo dopo un piano di recupero istantaneo. Lo staff medico lo ha preparato al meglio e ha fatto un miracolo, permettendo all’attaccante di avere almeno un’ora in campo per essere decisivo con un gol e un rigore subito. Dopo la semifinale il Toro è tornato però ai box per recuperare definitivamente e non avere ulteriori acciacchi.

RECUPERO – Lautaro Martinez ora sta lavorando individualmente e continuerà a farlo in questa settimana. Non è previsto il rientro in gruppo almeno fino a lunedì prossimo dopo la gara decisiva con la Lazio in campionato. Lo staff valuterà poi se rischiarlo per il Como o aspettare e averlo al meglio con il Psg in finale al 31 maggio. Il minutaggio verrà scelto in base all’importanza della gara col Como: in caso di scudetto ancora in bilico il numero 10 potrebbe partire già da titolare in campionato.

fonte: Tuttosport – Simone Togna