Lautaro Martinez si sposa! E ‘complica’ il calendario dell’Inter – TS

La dirigenza dell’Inter ha esternato la propria “rabbia” per il calendario di Serie A, così ravvicinato alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. A “complicare” la situazione, secondo Tuttosport, anche il matrimonio di Lautaro Martinez.

RABBIA CALENDARIO – Lautaro Martinez dopo essersi sposato con la compagna Agustina in comune la scorsa settimana, lunedì 29 maggio svolgerà il rito in chiesa. Per questo l’Inter aveva chiesto alla Lega di poter evitare di giocare con l’Atalanta quel lunedì, ma si aspettava di scendere in campo domenica 28 e non sabato 27 come deciso due giorni fa, motivo che ha scatenato la rabbia del club nerazzurro che mercoledì 24 giocherà a Roma la finale di Coppa Italia. La scelta però è stata condizionata anche dalle tv con Dazn che ha optato per Juventus-Milan per il suo slot di domenica 28 alle 20.45 e Sky, che prendendo Inter-Atalanta, non voleva posizionarla nella gara di domenica alle 12.30 essendoci quel giorno il Gran Premio di Formula1 a Montecarlo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini