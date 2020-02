Lautaro Martinez si fa perdonare: regalo a tutti i compagni – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea un gesto di Lautaro Martinez. L’argentino ha fatto un regalo ai suoi compagni per farsi perdonare il rosso.

REGALO PER TUTTI – Chi il derby non lo giocherà di sicuro è lo squalificato Lautaro Martinez. Mercoledì il Toro era alla cena di squadra che è stata organizzata come spesso accade per far gruppo, ma ha fatto anch eun gesto ulteriore. In questi giorni ha fatto arrivare alla Pinetina un regalo per tutti i compagni: un maxi televisore. Un modo per farsi perdonare dal gruppo un cartellino rosso tanto istintivo quanto ingenuo. Che abbia capito l’errore?