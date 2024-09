Lautaro Martinez a secco: divario con un anno fa. Udine nuovo obiettivo! – TS

Lautaro Martinez è ancora a caccia del primo gol stagionale: adesso diventa l’Udinese la vittima nel mirino. TuttoSport mette in evidenza le differenze con l’ultima stagione dell’argentino.

SFIDA RINNOVATA – L’Intera macchina Inter dà l’impressione di avere qualcosa all’interno che si è inceppato. Forse si tratta di uno dei meccanismi a centrocampo, oppure di rallentamenti dovuti a stanchezza, o ancora della principale forza motrice che si è arrestata. In quest’ultimo caso non si può non pensare a Lautaro Martinez, ancora a secco dopo sei partite (di cui una – quella contro il Lecce – non disputata). In molti speravano che il derby di domenica scorsa potesse essere il momento giusto per sbloccarsi, ma nulla: contro il Milan il ‘Toro’ ha collezionato solo un assist. L’argentino, però, non si arrende e rinnova la sfida mettendo nel mirino il prossimo obiettivo: l’Udinese sabato pomeriggio. Finalmente Lautaro Martinez avrà a disposizione un periodo più lungo per recuperare dalle fatiche delle ultime gare e prepararsi al prossimo avversario. Soprattutto per questo, e per il fatto che non ha mai smesso di servirsi e credere in lui, difficilmente Inzaghi si priverà del suo capitano per la prossima sfida in trasferta.

Lautaro Martinez e il confronto con la scorsa stagione

NUMERI – Lautaro Martinez, come lui stesso ha dichiarato nel post derby, deve restare concentrato ed evitare di perdere la pazienza di fronte alla sua pancia asciutta di gol. Nonostante ciò, è impossibile non avanzare un confronto con i numeri dello scorso anno allo stesso punto della stagione. Nelle prime cinque giornate di campionato, infatti, il ‘Toro’ era già andato a segno cinque volte, con l’aggiunta di due assist e ottime prestazioni. Poi anche il gol decisivo per l’1-1 finale nell’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. A Lautaro Martinez non resta che continuare a lavorare e a sperare che questo periodo finisca al più presto. Anche perché all’Inter serve come il pane ritrovare il suo bomber.

Fonte: Tutto Sport – Simone Togna