Lautaro Martinez sulla scia di 2 primatisti! Ora tocca in Europa − CdS

Lautaro Martinez ha già segnato 12 volte in 11 partite di campionato. Il capitano dell’Inter punta due bomber della Serie A, ma mercoledì la chiamata in Champions League.

MATTATORE − Dodici volte in 11 partite, avvio straordinario di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Nella storia della Beneamata soltanto Angelillo aveva fatto meglio con 19 centri nella stagione 1958-59. Il Toro non vuole fermarsi e punta gli ultimi due primatisti della Serie A: ovvero Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Entrambi si dividono la palma di miglior goleador in una singola stagione di Serie A con 36 reti in 38 giornate. Continuando con questo ruolino di marcia, l’argentino potrebbe anche superarli chiudendo con 41 gol. Entrando nello specifico, il Pipita dopo 11 partite aveva segnato nella stagione 2015-16 otto gol; mentre il capitano della Lazio 13 in 11 presenze nella 2019-20. Lautaro Martinez è sulla buona strada. Ora arriva anche la chiamata europea della Champions League. Ad oggi, l’attaccante nerazzurro ha segnato solamente un gol in 3 partite, quello contro la Real Sociedad al debutto. C’è uno score da migliorare. L’annata più prolifica in Champions è quella 19-20 con cinque gol in sei incontri. Lo scorso anno, ne fece tre in 13 partite. Già mercoledì contro il Salisburgo in Austria, il Toro può ritornare a fare centro. L’Inter battendo la squadra di Struber acquisirebbe il pass per gli ottavi di finale con 180′ di anticipo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia