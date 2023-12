Lautaro Martinez sacrificato in Champions League! Caso unico – TS

L’Inter è l’unica squadra europea a non aver mostrato l’argenteria migliore in Champions League. Come ricorda Tuttosport, i nerazzurri e Inzaghi hanno sacrificato Lautaro Martinez per un bene superiore: lo scudetto.

STOP − Tra i tanti club che giocano e puntano a vincere in Champions League, solo l’Inter – racconta Tuttosport – ha deciso di non affidarsi alle gesta del proprio capitano, in questo caso Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, dopo il girone di andata, ha iniziato sempre dalla panchina. Contro il Salisburgo, dove ha segnato su rigore, ha giocato 22′ minuti, poi 11′ contro il Benfica a Lisbona e gli ultimi 25′ contro la Real Sociedad a Milano. Tutte le grandi, nell’ultima partita di Champions League, si sono affidate ai loro leader. Carlo Ancelotti ha continuato a schiarare, nonostante la qualificazione in tasca, Jude Bellingham e la stessa cosa è stata fatta da Tuchel con la titolarità di Harry Kane. Non da meno a Madrid e Parigi con le presenze in campo di Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Le scelte fatte dall’Inter, ricorda il quotidiano, non sono solo frutto di Simone Inzaghi che copierebbe con piacere il percorso dello scorso anno in Europa. Queste dritte arrivano anche dal pressing di Marotta che vuole portare a casa la seconda stella a prescindere dal percorso in Champions League. Lautaro è imprescindibile per provare a vincere il ventesimo scudetto, perciò Inzaghi ha preso atto e lavora nel migliore dei modi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino