Per Inter-Sampdoria Lautaro Martinez si gioca il posto con Sanchez, rischiando la panchina per scelta tecnica dopo alcune prove non entusiasmanti. Luca Cilli, in collegamento dall’esterno dello Stadio Meazza per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha parlato delle reazioni dell’argentino in allenamento: c’è uno meglio di lui.

PRONTO ALLA RIPRESA – Luca Cilli ha seguito gli allenamenti di preparazione a Inter-Sampdoria e ha visto bene Lautaro Martinez: «Grandissima voglia di rivalsa. Sta bene, nel senso che i test post-allenamento sono sempre positivi. Il migliore in assoluto è Christian Eriksen, che verrà riproposto da Antonio Conte nella posizione di trequartista dietro le due punte, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’argentino sta bene: in allenamento va alla grande. È un giocatore focalizzato sul presente, non pensa al futuro nonostante le voci insistenti che lo riguardano di mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Però parliamo di un grandissimo professionista: è vero che contro il Napoli ha steccato, così come altri compagni di squadra. Però è un giocatore che sta bene, gode della fiducia di Conte che è soddisfatto del suo rendimento in allenamento. Spera che, tornando in campo, Lautaro possa incidere, però parliamo di un ragazzo sereno e desideroso di riscatto. Non abbiamo mai visto Lautaro Martinez distratto dalle voci di mercato, sta pensando solo al presente e non a quello che potrebbe essere il futuro».