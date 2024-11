Lautaro Martinez risponde a un tifoso: «Do tutto per l’Inter!» Poi la sorpresa

La stagione di Lautaro Martinez fin qui non è stata particolarmente esaltante. Anzi, tutt’altro: la condizione fisica dell’attaccante argentino non è delle migliori e questo influisce inevitabilmente anche sul suo rendimento in campo. Il capitano nerazzurro, in ritiro con l’Argentina, sui social ha risposto a una critica di un presunto tifoso dell’Inter, ribadendo un concetto.

NON AL MEGLIO – Lautaro Martinez è ben consapevole di essere lontano dalla straordinaria condizione fisica che la scorsa stagione lo ha portato a vincere tanti trofei tra Inter e Argentina, ma anche titoli importanti a livello individuale. La condizione fisica ad oggi non è delle migliori, in una stagione – quella passata – che lo ha visto protagonista su tutti i fronti, con un dispendio di energie importante. Dopo l’incredibile stagione disputata con l’Inter culminata con la vittoria del ventesimo scudetto, anche la Copa América vinta da protagonista con l’Argentina. Poi le poche vacanze, neanche il tempo di godersi la pausa e subito Appiano Gentile per la nuova stagione. Nuova pausa Nazionali e nuovi impegni per Lautaro Martinez, che ovviamente ha risposto alla chiamata dell’Argentina. Questo ha fatto storcere il naso a qualche tifoso nerazzurro, uno in particolare che lo ha criticato sui social.

Lautaro Martinez e la risposta al “tifoso” dell’Inter

LA RISPOSTA – La critica del tifoso nasce inevitabilmente dalle prestazioni non esattamente esaltanti dello stesso Lautaro Martinez in questo inizio stagione, almeno per il momento: «Ricordati anche della squadra di cui sei capitano e che ti paga profumatamente», ha scritto sotto un post Instagram che ritrae l’attaccante in ritiro con l’Argentina. La risposta del bomber non si è fatta attendere: «Ricorda anche tu che io per l’Inter lascio sempre tutto. Come l’anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions, ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo SEMPRE prima di ricordarmi tu da dove vengo pagato». Successivamente il commento è stato eliminato dal tifoso, a sua volta criticato da altri tifosi dell’Inter.