Lautaro Martinez, rinnovo e punto di riferimento per l’Inter: trattativa avviata – CdS

Lautaro Martinez e l’Inter lavorano per il rinnovo, il club vuole blindarlo fino al 2026 e ha messo sul piatto sei milioni a stagione.

RINNOVO E LEADER – Lautaro Martinez e l’Inter discutono per il rinnovo di contratto, e il club oltre che mettere sul piatto un rinnovo fino al 2026 a sei milioni a stagione si aspetta anche un exploit del giocatore, capace di diventare il vero trascinatore della squadra. Il suo attaccamento alla maglia lo ha già dato, respingendo, in accordo con il club, l’assalto del Tottenham disposto a offrire 85 milioni e un ingaggio sostanzioso. Adesso il sogno è continuare a vincere, dato che in nerazzurro ha vinto il suo primo trofeo, e con la maglia dell’Argentina il secondo, la Copa America. La sua stagione, se non ci saranno altri intoppi, comincerà ufficialmente il prossimo 27 agosto contro il Verona.

Fonte: Corriere dello Sport