Lautaro Martinez rinnova fino al 2029, Thuram festeggia a modo suo

Lautaro Martinez ha firmato il nuovo accordo con l’Inter: a festeggiare ci pensa Marcus Thuram che scherza con la stella argentina sui social.

RINNOVO – Lautaro Martinez, nelle scorse ore, ha rinnovato il contratto fino al prossimo giugno del 2029. In un torrido pomeriggio di metà estate, l’Inter ha annunciato l’accordo con il capitano attraverso un lungo comunicato sui propri canali social. Il rinnovo di Lautaro Martinez è sicuramente una prova tangibile che l’amore per la maglia ancora esiste: l’argentino ha aspettato di rientrare a Milano per mettere tutto nero su bianco. E lo ha fatto con il ventesimo scudetto cucito sul petto e una nuova Copa America esposta in bacheca. A sorridere del rinnovo del 10 nerazzurro però, non è solo l’argentino. Oltre ai tifosi dell’Inter, che aspettavano da settimane questo annuncio, è sicuramente Marcus Thuram.

Rinnovo Lautaro Martinez: parte la festa a casa Thuram

FELICITÀ – L’attaccante francese è il compagno di squadra e di mille avventura con la quale lo stesso Lautaro Martinez ha legato di più. Magari anche il ruolo ha aiutato a far instaurare questo stretto rapporto che va oltre al campo. Marcus Thuram, dopo l’annuncio dell’Inter, ha condiviso il post dell’annuncio da parte del club su Instagram e ha commentato così la notizia: “SE QUEDA (RESTA, ndr)” con due emoticon felici. Un segno che fa capire l’importanza del Toro nel gruppo, non solo in veste di numero dieci.