Lautaro Martinez, da record: con la Supercoppa supera anche Messi!

Lautaro Martinez sale sul podio oltre che della Supercoppa Italiana, anche di una speciale classifica. Il Toro è il più titolato tra gli argentini negli ultimi tre anni.

RECORD – L’ultimo mese di Lautaro Martinez è stato perfetto (vedi articolo). Campione del Mondo il 18 dicembre e Supercampione d’Italia il 18 gennaio. Il caso vuole che poi in entrambe le finali abbiamo battuto Olivier Giroud e Theo Hernandez. Il Toro è anche primo in una particolare classifica stilata da Olè. Lautaro è infatti l’argentino più titolato negli ultimi tre anni, davanti a Lionel Messi e Angel Di Maria. Sono sette i titoli per il Toro: Scudetto, Coppa Italia, due Supercoppe, Copa America, Mondiale e la Finalissima contro l’Italia.