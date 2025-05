Lautaro Martinez rassicura tutti e con Thuram guiderà l’Inter – CdS

Lautaro Martinez ieri ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche. Il Toro è prontissimo e insieme a Marcus Thuram guiderà l’Inter nella partita più importante dell’anno. La coppia più pesante d’Europa contro l’attacco funambolico del Psg.

TIRATO A LUCIDO – Verso la finale di Monaco di Baviera, con un Lautaro Martinez al 100%. Parola dello stesso capitano dell’Inter davanti ai giornalisti ad Appiano Gentile. Il Toro si è tirato a lucido per questa grandiosa e storica partita, visto che non tocca campo dallo scorso 6 maggio, ossia dalla meravigliosa notta contro il Barcellona. Da lì in avanti solamente riposo per recuperare dall’elongazione muscolare. Ora è pronto e vuole dare tutto per prendersi quella coppa mancata due anni fa a Istanbul. Praticamente in bacheca gli manca solamente la Coppa dalle grandi orecchie, avendo vinto già tutto quello che c’era da vincere a soli 27 anni. Con lui ci sarà anche Marcus Thuram.

Lautaro Martinez e Thuram contro l’attacco tarantolato del Psg

CONFRONTO TOP – Accanto al capitano Lautaro Martinez ci sarà Marcus Thuram. Il francese si prepara alla sua prima finale di Champions League in carriera. La Thu-La, assolutamente decisiva nello spingere l’Inter in questa finale di Champions, contro il funambolico e tarantolato attacco del Psg composto da Ousmane Dembele, Kvhicha Kvaratskhelia, Desire Doué e Bradley Barcola. A Monaco di Baviera sarà grande partita. Thuram e Lautaro Martinez vogliono regalare all’Inter la coppa più bella e importante.

