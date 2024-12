Lautaro Martinez raggiunge un mito del Triplete: cifra tonda all’Inter!

Lautaro Martinez, ieri sera scendendo in campo in Bayer Leverkusen-Inter, ha raggiunto un grande traguardo in merito al numero di presenze con l’Inter.

TRAGUARDO – Serata amara per l’Inter, che ieri ha perso sul campo del Bayer Leverkusen per 1-0 al 90′. Lautaro Martinez, sceso in campo dopo l’ora di gioco per prendere il posto di Marcus Thuram, ha staccato pure una cifra importantissima per quanto riguarda le presenze con la maglia dell’Inter. Il Toro ha infatti raggiunto la cifra tonda di 300 presenze, posizionandosi al 26esimo posto nella classifica all-time. Davanti ora ha Nicola Berti, che ha collezionato 312 partite con la maglia della Beneamata. Ma Lautaro Martinez ha pure raggiunto con 300 presenze un mito della storia dell’Inter e autentico protagonista del leggendario Triplete, ossia Julio Cesar.

Lautaro Martinez fa 300 con l’Inter: lunedì per il regalo!

STORIA – Questo il post su X dell’Inter a celebrare le 300 presenze raggiunte dall’argentino con la maglia del club nerazzurro tra tutte le competizioni. Trecento presenze e 135 gol per il capitano interista, sempre più nella storia di questa società, avendo vinto in totale due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Ora per il Toro l’obiettivo è ritornare al gol e alla vittoria con la sua Inter. Lunedì sera la grande chance contro la Lazio all’Olimpico, in una sfida imperdibile: entrambe le squadre, appaiate in classifica a 31 punti, inseguono l’Atalanta capolista (34).