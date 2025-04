Lautaro Martinez: «Ragazze dell’Inter, vi faccio i miei complimenti!»

Lautaro Martinez fa i complimenti all’Inter Women per la storica qualificazione in Champions League. Il capitano nerazzurro è apparso in video sui canali del club. Grande risultato per le ragazze di Piovani. Queste le parole del Toro.

COMPLIMENTI – Anche i rappresentanti della Prima squadra dell’Inter si aggiungono agli auguri per il grande traguardo raggiunto dall’Inter Women. Le ragazze di Gianpiero Piovani, dopo aver vinto 3-0 contro la Roma, ha raggiunto la storica qualificazione in Champions League. Oltre al presidente Beppe Marotta, anche il capitano Lautaro Martinez ha speso qualche parola nei confronti delle colleghe nerazzurre. Le sue parole in video: «Ciao a tutti, volevo fare, attraverso questo video, i complimenti alle ragazze dell’Inter, il calcio femminile, che si sono qualificate alla prossima Champions League». Un risultato incredibile quello delle ragazze di Piovani. L’allenatore, arrivato proprio l’estate scorsa per sostituire la partente Rita Guarino, ha saputo subito dare un’impronta a questa squadra. E dopo una grande regular season, le nerazzurre si sono confermate anche nella poule scudetto. La vittoria di oggi contro la Roma arriva dopo il successo sulla Juventus. I complimenti di Lautaro Martinez non fanno che inorgoglire tutto il movimento femminile nerazzurro. L’argentino, domani, guiderà invece la prima squadra maschile a Bologna.