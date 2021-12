Lautaro Martinez, quanti tiri in Champions! Ma il gol non arriva – TS

L’Inter ha passato il turno di Champions League al secondo posto del girone. In queste 6 partite i nerazzurri hanno dimostrato un ottimo calcio e un ottimo gioco ma, i gol, nonostante i tanti tiri, non sono arrivati a valanga (vedi articolo). Complice anche l’imprecisione degli attaccanti e Lautaro Martinez.

IMPRECISIONE – Lautaro Martinez non trova il gol in Europa dalla stagione scorsa. L’ultima volta infatti che ha trovato la via delle rete in Champions League è stata nella sfida di andata contro il Real Madrid del 3 novembre 2020. Insomma, un problema che però non ha compromesso il percorso e la qualificazione dell’Inter agli ottavi. Ecco come scrive oggi Tuttosport. 25 tiri totali, zero gol in Champions in sei partite che diventano 9 se aggiungiamo le ultime tre del girone della passata stagione. L’Europa quindi non sorride a Lautaro Martinez che un anno fa si fermò a una rete in sei partite. Di fatto, nelle ultime 12 sfide di Champions ha segnato solamente un gol (…). Al di là dei gol però, le prestazioni di Lautaro Martinez sono state molto altalenanti: l’altra sera al Bernabeu non ha inciso come come era stato un comprimario nelle vittorie contro Shakthar e Sheriff. Insomma, Lautaro Martinez deve tornare a gonfiare la rete in Champions ma intanto, il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti, lo elogia così. «Speravamo che Lautaro potesse diventare quello che è ora. E’ cresciuto anno dopo anno e oggi lui, per noi, è una grande soddisfazione».

FONTE – Tuttosport