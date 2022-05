Lautaro Martinez punta l’Empoli: ad un solo gol dal suo record assoluto

Lautaro Martinez è pronto per questo finale di stagione e in particolare per sfidare l’Empoli. Non è ancora certo se sarà impiegato da titolare o meno, ma quel che è certo è che l’argentino adesso vuole trascinare la squadra verso la vittoria, superando anche un suo record personale.

RECORD A UN PASSO – Lautaro Martinez con il gol segnato contro l’Udinese ha segnato ben diciassette centri in Serie A per quanto riguarda l’attuale stagione 2021-22, eguagliando così il suo record stagionale appunto di diciassette centri in Serie A, lo scorso anno sempre con la maglia dell’Inter. A questo punto l’attaccante argentino punta forte a concludere al meglio la stagione trascinando la squadra alla vittoria del campionato e della Coppa Italia, provando anche a superare il suo record in carriera: un motivo in più per fare bene contro l’Empoli.