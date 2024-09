Agresti: «Di Lautaro Martinez mi è piaciuto molto un gesto»

Lautaro Martinez è finora a secco in questa stagione di Serie A. Il giornalista Stefano Agresti ha invitato alla prudenza nei giudizi relativi all’argentino.

IL PUNTO – Lautaro Martinez non ha ancora timbrato il cartellino in questa Serie A con l’Inter di Simone Inzaghi. L’argentino, che ha iniziato in ritardo la preparazione a causa degli impegni con la sua Nazionale, è al centro di tante polemiche per il modo in cui ha approcciato la stagione. Le difficoltà da lui sperimentate non fanno cambiare idea al suo tecnico e alla dirigenza nerazzurra, evidentemente ancora convinti del fatto che il capitano nerazzurro tornerà presto alla sua forma abitudinaria.

Agresti su Lautaro Martinez: l’elogio

IL COMPLIMENTO – Il giornalista Stefano Agresti si è espresso a Radio Sportiva sulla situazione attuale di Lautaro Martinez, sottolineando di non avere dubbi sul futuro e ponendo l’accento su un aspetto positivo: «Lautaro è semplicemente fuori forma. Ha dimostrato di poter essere il punto di riferimento, l’anno scorso è stato capocannoniere. Forse è stato troppo generoso… è tornato dalle vacanze perché l’Inter ne aveva bisogno. Ha pagato questo, una difficoltà dal punto di vista atletico. Mi è piaciuto molto il suo atteggiamento dopo il derby, ha dimostrato di sapersi assumere le responsabilità dopo una sconfitta».