Lautaro Martinez pronto agli straordinari, sarà titolare in coppia con Dzeko – Sky

Lautaro Martinez in campo dal 1′? Salgono le quotazioni del centravanti argentino, nonostante gli ultimi impegni con la sua nazionale. Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Sky Sport, è pronto a schierarlo da titolare.

SUBITO TITOLARE – Lautaro Martinez chiamato a fare gli straordinari all’Inter. Simone Inzaghi nei giorni scorsi, visto gli ultimi impegni degli argentini, aveva pensato a Stefano Sensi da trequartista come all’esordio contro il Genoa. Niente da fare anche per il giovane Satriano, che fino all’ultimo aveva sperato in una maglia da titolare, stessa cosa per Alexis Sanchez, a disposizione per la partita (vedi convocati) ma non ancora pronto per una maglia da titolare. Ecco perché sarà Lautaro Martinez a far coppia con Edin Dzeko, così proprio come contro il Verona. Inzaghi non vuole cali di concentrazione contro la Sampdoria, nonostante la sfida contro il Real Madrid in settimana. Di seguito la probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko