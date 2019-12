Lautaro Martinez, premio in Argentina dopo Slavia Praga-Inter....

Lautaro Martinez, premio in Argentina dopo Slavia Praga-Inter. Non sui gol

Lautaro Martinez sta passando in Argentina la settimana di vacanza che l’Inter ha concesso alla squadra. L’attaccante argentino ha ritirato un premio quest’oggi, a seguito di quanto fatto nella partita di Champions League contro lo Slavia Praga: non però per la splendida doppietta.

RICONOSCIMENTO – Lautaro Martinez ha ricevuto quest’oggi un premio a Bahia Blanca, la sua città natale. L’attaccante dell’Inter ha partecipato a un evento dell’organizzazione B’nai B’rith, che si batte nella lotta contro il razzismo. Il motivo risale alle dichiarazioni del Toro dopo Slavia Praga-Inter dello scorso 27 novembre in Champions League, quando è intervenuto in difesa di Romelu Lukaku che aveva denunciato episodi razzisti nei suoi confronti da parte dei tifosi cechi (vedi articolo). “Le dichiarazioni di Lautaro Martinez costituiscono un esempio nella lotta contro la discriminazione nel calcio”, il messaggio dell’organizzazione. Il giocatore farà ritorno in Italia nei prossimi giorni.

Fonte: Infobae.com