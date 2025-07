Lautaro Martinez più che mai leader: tripla missione all’Inter – CdS

Tra circa dodici giorni riparte la stagione dell’Inter con il ritiro precampionato fissato per il 26 luglio. Lautaro Martinez, oggi in vacanza, è atteso a compiti importanti sia dentro che fuori dal campo.

RICARICARSI – Tuttora si trova in vacanza in Messico con la propria famiglia, ma tra dodici giorni, Lautaro Martinez varcherà Appiano Gentile per iniziare il ritiro pre-season con l’Inter. Il capitano sta ricaricando le pile, perché lo aspetta un’altra stagione molto importante e da vivere da protagonista. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a maggior ragione dopo l’annata senza titoli e dopo lo sfogo di Charlotte, Lautaro si dovrà presentare come la guida sicura per il nuovo ciclo di Cristian Chivu, che ha bisogno dell’aiuto del capitano per potersi imporre in nerazzurro, vista la pochissima esperienza in Serie A. Per Lautaro c’è una tripla missione da completare.

Lautaro Martinez si ricarica per l’Inter: tre missioni da completare

TRE MISSIONI – Il primo obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ricompattare lo spogliatoio, ricomponendo anzitutto la spaccatura con Calhanoglu, per tracciare una riga e mettersi definitivamente alle spalle l’ultima annata con le annesse frizioni venute a galla a Charlotte. Lautaro, inoltre, deve fare da collante tra la panchina e la squadra per trasmettere i messaggi giusti e unità d’intenti. Il secondo obiettivo sarà quello di fare da guida ai giovani all’interno di uno spogliatoio che tra questa estate e la prossima vedrà il definitivo passaggio di consegne tra la vecchia guardia e più giovani. Sono già arrivati Sucic, Luis Henrique e Bonny e c’è stata anche la conferma sulla permanenza di Pio Esposito. Infine, c’è una terza missione, quella che si auspicano maggiormente i tifosi: tornare a vincere un trofeo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia