Lautaro Martinez ha la doppia vita. Passo lento con l’Inter, sprinter in Argentina – CdS

Lautaro Martinez diviso a metà. Tra Inter e Nazionale argentina c’è una sostanziale differenza, spiega il Corriere dello Sport. Ci sarà da lavorare in Serie A per ritrovare la condizione.

DOPPIO – Un doppio Lautaro Martinez, come se avesse due vite parallele tra Inter e Argentina. L’attaccante nerazzurro, dopo l’ultimo gol segnato contro il Paraguay, ha confermato questo doppio intreccio tra il club e la Nazionale, spiega il Corriere dello Sport. Con la maglia dell’Albiceleste, Lautaro Martinez è tra i nomi più storici dell’Argentina. Lo stesso calciatore invece, con cinque gol all’attivo in Serie A, si ritrova in basso alla classifica dei marcatori. Solo cinque gol (più tre assist) in undici partite di campionato e qualche prestazione opaca in più. L’allarme scatta se si fa il paragone con lo scorso anno. Lautaro Martinez, allo stesso punto della stagione, era a ben quattordici gol e allo stesso tempo fu sempre decisivo negli scontri diretti in A e in Champions League.

Lautaro Martinez, una doppia vita

DIFFERENZE – Con la maglia dell’Argentina invece, tutto è diverso. Lautaro Martinez è decollato e sembra non volersi fermare. Ben dieci o gol segnati in 23 partite, tra cui 12 da titolare. A un solo gol di distacco da Diego Armando Maradona, Lautaro Martinez ha messo nel mirino anche Crespo e Aguero. È difficile, spiega il Corriere dello Sport, dare una risposta a questa differenza tra club e Nazionale. Certo, in Serie A ci sono difese molto più forti delle difese sudamericane. Con l’Inter anche il cambio tattico di Inzaghi è costato caro all’argentino che adesso lavora a distanza per lasciare più spazio a Thuram. Ma ci sarà sicuramente tempo per aumentare il numero di gol segnati.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia