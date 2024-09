Lautaro Martinez, Pallone d’Oro utopia: dalla Spagna il vincitore!

Il prossimo 28 ottobre ci sarà la cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro. Lautaro Martinez, così come Calhanoglu, è nella lista dei 30. Ma in Spagna danno già un vincitore certo. Per i due dell’Inter niente da fare.

PREVISIONE – Lautaro Martinez, insieme ad Hakan Calhanoglu, si trova nella lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro. Il massimo premio individuale verrà assegnato il prossimo 28 ottobre, presso il teatro Chatelet di Parigi. Secondo i colleghi di Marca, il vincitore sarà Vinicius Junior. L’esterno d’attacco del Real Madrid è stato grande protagonista nell’ultimo anno, vincendo la Liga in Spagna, ma soprattutto la Champions League a Wembley contro il Borussia Dortmund. Il brasiliano ha anche segnato il gol del definitivo 2-0. Peraltro, Vinicius ha messo a referto quattro degli undici gol segnati dalla Merengues dagli ottavi in avanti nella scorsa edizione della Champions League. In estate, ha anche vinto la Supercoppa Europea contro l’Atalanta.

Vinicius pronto a battere Lautaro Martinez e tre compagni

17 ANNI DOPO – Vinicius, scrive Marca, batterà la concorrenza dei compagni Bellingham, Mbappe e Carvajal, nonché di Rodri, il quale si è rotto il crociato finendo anzitempo la sua stagione. Tra i rivali che batterà anche Lautaro Martinez, che sta vivendo con la maglia dell’Inter un periodo negativo. Se dovesse essere confermata la previsione di Marca, il Brasile potrà ritornare a festeggiare un Pallone d’Oro: non accade dal 2007, quando vinse l’allora giocatore del Milan Kaka.