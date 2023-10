Lautaro Martinez, orgoglio Inter! Premiato dall’AIC nel mese di settembre

Lautaro Martinez è il giocatore più votato dall’AIC per quanto riguarda il mese di settembre. Grande orgoglio ed enorme soddisfazione per l’Inter per il premio vinto dal suo capitano.

GIOCATORE DEL MESE – Lautaro Martinez premiato come giocatore del mese di settembre dall’Associazione Italiana Calciatori: “La redazione di Ultimo Uomo sceglie 4 giocatori tra cui viene votato il vincitore dai calciatori iscritti all’AIC. In questo mese di settembre 2023 ha vinto Lautaro Martinez. Non solo per gli 8 gol (più 1 assist) realizzati nelle 7 partite giocate tra agosto e settembre, ma anche per la sensazione sempre più vivida che questo sia l’anno di un suo ulteriore salto di livello. Per ora, dopo un mese è mezzo, è il giocatore che ha generato più pericoli del campionato, segnando il doppio dei gol rispetto alle previsioni statistiche”.

Fonte: associalciatori.it