Lautaro Martinez, numeri da crisi? Il ritardo con l’Inter – CdS

Lautaro Martinez ha numeri da crisi vera e propria dopo Inter-Napoli. Il calciatore argentino segna poco, incide poco e per Simone Inzaghi questo diventa un problema. L’analisi del Corriere dello Sport.

QUESTIONE FISICA – Lautaro Martinez ha sofferto e non poco in questo inizio di stagione. Ha avuto poco tempo per allenarsi, poco tempo per riposare dalla Copa America al ritiro con l’Inter e tutto ciò lo sta pagando con gli interessi. Si può anche dire che la questione fisica passa in secondo piano al 12 novembre, però l’argentino che dovrebbe pensare a recuperare la forma magari durante le soste continua a rispondere presente alle convocazioni del ct Lionel Scaloni.

Lautaro Martinez, numeri flop con l’Inter

NUMERI – Viaggiando ancora e facendosi altre due partite con Paraguay e Perù di certo Lautaro Martinez non fa il bene di se stesso. Un attaccante che conta 8 gol in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. 6 in confronto ai 14 dell’anno passato, questo fa capire la differenza di forma e di rendimento del Toro. Lautaro Martinez è uscito totalmente ridimensionato dalla sfida tra Inter e Napoli, in cui ha avuto un’occasione chiara e nitida ad inizio secondo tempo senza sfruttarla. Al rientro dalla sosta farà panchina con il Verona, da Lipsia ci si aspetta però sicuramente di più.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno