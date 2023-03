Lautaro Martinez, notte di festa con l’Argentina! Mattatore? Un futuro rivale

Notte di festa per Lautaro Martinez con l’argentina a pochi giorni dall’ultima amichevole contro il Curacao. L’animatore della festa un futuro avversario con la maglia dell’Inter

FESTA − Festa per l’Argentina nella notte. La banda campione del Mondo di Scaloni ha passato la serata tra risate, balli e bevute in un locale di Buenos Aires. Lautaro Martinez, ovviamente, insieme ai compagni di squadra e a diversi italiani: da Di Maria a Dybala. Come riferisce Olé, presente anche un futuro rivale del Toro con la maglia dell’Inter, Nicolas Otamendi. Il difensore del Benfica è stata l’anima della festa documentando il tutto tramite i propri social.