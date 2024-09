Lautaro Martinez e la nostalgia da gol: l’Inter aspetta il Toro – CdS

Oggi ritorna ad Appiano Gentile Lautaro Martinez, dopo gli impegni con l’Argentina. Il capitano non segna con l’Inter da maggio e neanche con l’Albiceleste è riuscito a sbloccarsi.

DIGIUNO – Il tempo di digiunare è finito: Lautaro Martinez ha di nuovo fame da gol. Oggi ritorna ad Appiano Gentile il capitano dell’Inter. Neanche con l’Argentina è riuscito a sbloccarsi, allungando il suo digiuno contro Cile e Colombia. Anche se contro la Roja c’è da registrare il bellissimo e geniale velo a propiziare la rete del vantaggio di MacAllister. L’Inter ha bisogno dei suoi gol, perché i soli di Marcus Thuram, da qui in avanti, potrebbero non bastare. Il Toro non segna in gare ufficiali dalla semifinale di Copa America di luglio, mentre con l’Inter da maggio: ossia dalla trasferta vinta dai già campioni d’Italia sul campo del Frosinone. Ora arrivano le grandi serate.

Lautaro Martinez rivuole il gol: due grandissime serate!

GRANDI SERATE – Dopo Monza, l’Inter affronterà in sequenza Manchester City e Milan. Sbloccarsi prima oppure contro queste due squadre sarebbe sicuramente non banale. Doppia sfida speciale per il Toro: contro gli inglesi per vendicare la sconfitta in finale di Champions League del 10 giugno 2023 a Istanbul; contro i rossoneri per rivivere le emozioni dello scorso 22 aprile, quando l’Inter sbatté lo scudetto in faccia ai cugini in una notte indimenticabile. Insomma, Lautaro Martinez manca all’appello: basta digiunare.

